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        Haberler Magazin Durdu Bilgi Hasoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        Durdu Bilgi Hasoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayata vedan eden iş dünyasının önemli isimlerinden Durdu Bilgi Hasoğlu, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 15:09 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:59
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 3 Ocak'ta bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayata vedan eden iş dünyasının önemli isimlerinden Durdu Bilgi Hasoğlu, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

        Durdu Bilgi Hasoğlu
        Durdu Bilgi Hasoğlu

        Bebek Camii'ndeki cenazeye iş dünyasından bir çok isim katıldı.

        Durdu Bilgi Hasoğlu'nun kızı Zekiye Cıngıllıoğlu, damadı Halit Cıngıllıoğlu ve torunu Kemal Cıngıllıoğlu; cenazede taziyeleri kabul etti.

        Zekiye Cıngıllıoğlu, Kemal Cıngıllıoğlu ve Halit Cıngıllıoğlu
        Zekiye Cıngıllıoğlu, Kemal Cıngıllıoğlu ve Halit Cıngıllıoğlu

        Durdu Bilgi Hasoğlu'nun cenazesi, öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

        Nihat Özdemir, Nuri Has, Dalia Garih, Saffet Ulusoy ve Revna Demirören
        Nihat Özdemir, Nuri Has, Dalia Garih, Saffet Ulusoy ve Revna Demirören

        DURDU BİLGİ HASOĞLU HAKKINDA

        Adanalı Mustafa ve Emine Genç’in kızı olarak 1945'te dünyaya gelen Durdu Bilgi Hasoğlu, 1962'de Coca Cola’yı Türkiye’ye getiren isimlerdendi.

        27 yaşındayken eşi Kemal Hasoğlu’nu kaybeden Durdu Bilgi Hasoğlu, HBB olarak bilinen Has Bilgi Birikim Televizyonu’nu kurarak bir dönem medya sektörüne de girdi.

        İstanbul, Adana ve diğer şehirlerde gayrimenkul geliştirme işleri yaptı.

        Has Holding A.Ş ve İmsa Meşrubat sanayi A.Ş sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Durdu Bilgi Hasoğlu aynı zamanda Demirbank’ın kurucusu finans, konut ve turizm sektörü yatırımları olan iş insanı Halit Cıngıllıoğlu’nun da kayınvalidesi. Zekiye Cıngıllıoğlu, Durdu Hanım’ın üç çocuğundan biri.

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