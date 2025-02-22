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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Duo Keman-Kontrbas' projesi Grand Pera'da

        'Duo Keman-Kontrbas' projesi Grand Pera'da

        Keman sanatçısı Özcan Ulucan ve Kontrbas sanatçısı Onur Özkaya, uzunca bir süreden itibaren tasarladıkları Duo Keman-Kontrbas projesinin ilk konseri ile 9 Mart tarihinde Grand Pera tarihi binada müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 00:05 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:05
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        'Duo Keman-Kontrbas' projesi Grand Pera'da
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        Beyoğlu tarihinin yaşayan mirası Grand Pera, Mart ayında klasik müziğin güçlü tınılarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

        Ülkemizin ulusal ve uluslararası nitelikleriyle önde gelen müzisyenlerinden Keman sanatçısı Özcan Ulucan ve Kontrbas sanatçısı Onur Özkaya, uzunca bir süreden itibaren tasarladıkları Duo Keman-Kontrbas projesinin ilk konseri ile 9 Mart tarihinde Grand Pera tarihi binada müzikseverlerle buluşacak.

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        Ramis Sulu yönetimindeki İstanbul Gençlik Orkestrası, klasik müzik severlere unutulmaz bir Mozart gecesi sunuyor. 20 Mart’ta Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde Türkiye’nin kendi enstrümanlarında usta isimleri, Sezai Kocabıyık (obua), Altuğ Tekin (korno), Evrim Güvenli (klarnet) ve Sertaç Çevikkol (fagot), Mozart’ın zarif eserlerini icra ederken, genç orkestra dinamik enerjisiyle sahneyi dolduracak.

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        2025 yılında Kardeşlik Vakfı (KARVAK) bünyesinde kurulan ve ortak akıl ile müzik yapma fikrini ortaya koyan Camerata Concordia, Artun Hoinic şefliğinde ve Nil Kocamangil solistliğinde oda müziğinden senfonik formatlara uzanan repertuvarı ile 23 Mart’ta müzikseverleri bir araya getirecek.

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        #grand pera
        #İstanbul Gençlik Orkestrası
        #Camerata Concordia
        #Duo Keman-Kontrbas
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