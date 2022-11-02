EVE GİRERKEN AYAKKABI ÇIKARMAK, JAPONYA

Bu çok gündelik bir iş gibi gözükse de Japonlar'ın bu eyleme yüklediği anlam farklı. Japonlar, eve girerken ev sahibine saygı göstermek için ayakkabılarını çıkartıyor. Hatta, çıplak ayakla birinin evine misafir olarak gitmek Japonya'da büyük bir saygısızlık olarak algılanıyor.