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Dünyanın en yaşlı kişisi olarak iddia edilen Güney Afrika'da yaşayan 116 yaşındaki Fredie Blom, yeni yaşını kutladıktan 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Ailesini 1918´deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmese de dünyanın en yaşlı erkeği olduğu ileri sürülen Fredie Blom'un doğal nedenlerden hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aile sözcüsü Andre Naidoo "Büyükbabam ölümünden iki hafta önce hala odun kesiyordu. Güçlü bir adamdı" dedi. Naidoo, büyükbabasının ölümünün koronavirüsten kaynaklanmadığına inandığını da ekledi.

Blom 8 Mayıs 1904'te Güney Afrika'nın Doğu Kap şehri yakınlarındaki Adelaide kasabasında dünyaya gelmişti

Önce bir çiftlikte daha sonra ise inşaat sektöründe işçi olarak çalışan Blom 80'li yaşlarda emekliye ayrılmıştı.

Blom, 2018 yılında BBC'ye verdiği demeçte uzun yaşamayla ilgili özel bir sırrı olmadığını söylemişti.