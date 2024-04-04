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        Haberler Dünya Dünyanın en yaşlı erkeği: 111 yaşındaki John Tinniswood

        Dünyanın en yaşlı erkeği unvanı el değiştirdi

        114 yaşındaki Juan Vicente Perez Mora yaşamını yitirince dünyanın en yaşlı erkeği unvanı el değiştirdi. 111 yaşındaki Britanyalı John Tinniswood, bu unvanın yeni sahibi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 23:28 Güncelleme: 04.04.2024 - 23:28
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        En yaşlı erkek unvanı el değiştirdi
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        Birleşik Krallık'ta (BK) yaşayan 111 yaşındaki John Tinniswood, 114 yaşındaki Venezuelalı Juan Vicente Perez Mora'nın hayatını kaybetmesi üzerine dünyanın en yaşlı erkeği oldu.

        BK'nin en bilinen tabloid gazetelerinden The Sun'ın haberine göre, 1912 doğumlu Tinniswood, uzun ömrünün sırrını "her şeyi ölçülü yapmak" şeklinde özetledi.

        Tinniswood, her cuma balık ve patates kızartması yediğini, her şeyi ölçülü yapmanın yanı sıra hareketli olduğunu belirtti.

        II. Dünya Savaşı Gazisi ve emekli muhasebeci Tinniswood, Kovid-19 pandemisini atlattı.

        BK'nin en yaşlı erkeği unvanını 25 Eylül 2020'den beri taşıyan Tinniswood, hayattayken Kraliçe II. Elizabeth ile iki kez bir araya gelmiş, son doğum gününde ise Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla'dan tebrik kartı almıştı.

        Dünyanın halen hayatta olan en yaşlı insanının 117 yaşındaki İspanyol Maria Morena olduğu açıklanmıştı.

        *Haberin görselleri The Hollies Rest Home tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşik Krallık
        #yaşlılık
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