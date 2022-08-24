Dünyanın en saçma binasının enkazı isyan ettirdi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına karar verilen bina ile eski adliye ve eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.
İHA'nın haberine göre, Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan 18 katlı İl Özel İdare Binasının yıkımı tamamlandı.
1994 yılında yapılan binanın yıkımıyla, büyükşehir belediyesinin bütçesine 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu. Ancak çevredeki esnaf ve vatandaşlar binadan geriye kalan moloz ve hafriyat yığınlarından dertli.
Hafriyatın kaldırılma çalışması yaklaşık 3 aydır devam ederken, hafriyat kaldırma işlemlerinin devam ettiği görüldü.
"4-5 AYDAN BU YANA BURADA"
Yaya ve trafik akışının yoğun olduğu bölgede hafriyatın biran önce kaldırılmasını isteyen esnaf Murat Uzunay, yüklenici firmanın belirlenen tarihte işi tamamlamadığını ve her gün cezai işleme maruz kaldığını iddia etti.
Uzunay, "4-5 aydır burada bir moloz yığını var ve içinden ufak ufak demir seçiyorlar. Yıkıldı ancak hafriyatının da biran önce kaldırılmasını istiyoruz talep ediyoruz. Trafik ve yaya akışı etkileniyor. Bizler esnaf olarak etkileniyoruz ve bu molozu kaldırmak çok da zor değil. İstenilirse çok çabuk kaldırılır. Bir an önce bu hafriyat molozunun kaldırılmasını istiyoruz" dedi.
Bir başka esnaf ise, "İnsanlar rahatsız oluyor. Buradan geçenler ve esnaflar mağdur oluyor. Bu çöküntünün bir an önce kalkmasını istiyoruz" dedi. Binanın hafriyatının kaldırma işlemlerini yapan yüklenici firma yetkilileri ise soruları yanıtsız bıraktı.
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