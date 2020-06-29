"Valla'nın görülmeye değer özelikleri var. Bunu herkesin görmesini sağlamak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce onaylanan seyir teras projeleri ile seyir terasları yaptık. Kerte köyüne bir seyir teras yaptık. Çok güzel bir manzarası var. Ayrıca şu an bulunduğumuz yere de Muratbaşı Burgulu Seyir Terası'nı yaptık. Muratbaşı kule seyir terasımıza doğaseverler tarafından büyük ilgi gösterildiğini gördük. Buraya ulaşımı daha kolay hale getirmek için çalışma başlattık. 1100 metrelik bir yürüyüş yolu var. Bu 1100 metrelik yürüyüş yolunun yer yer bozuk olan yerleri var. Oralarda zemin düzeltmesi ve genişletme yapacağız. Kayalık olan yerlerde de yürüyüş platformu yapılacak. Valla Kanyonu'na daha rahat bir ulaşım sağlamak için yürüyüş yolunun ihalesini yaptık."