Dünyanın en büyük kahve fincanı
Kolombiya'nın Chinchina kentindeki Bolivar Park'a, 2019 yılında yerleştirilen fincan, dünyanın en büyük kahve fincanı olarak Guinness rekoru kırdı
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Kolombiya'nın Chinchina kentinde bulunan dev kahve fincanı, dünyanın en büyük kahve fincanı olarak Guinness Dünya Rekorları listesinde bulunuyor.
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Dünyanın en büyük kahve fincanı Haziran 2019'da Bolivar Park'a yerleştirildi.
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Fincanın yapım çalışmaları bir aydan fazla sürdü.
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Dev fincanın, 22,7 bin litrelik kahve kapasitesi bulunuyor.
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Kent meydanında sergilenen fincan, kahve endüstrisinin Kolombiya ekonomisindeki önemli yerini temsil ediyor.
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