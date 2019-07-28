Dünyanın en büyük 20 yatından biri! 215 ton yakıt aldı! Yat değil saray! - Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen 400 milyon dolar değerindeki "Flying Fox"a, 215 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

UZUNLUĞU 136, GENİŞLİĞİ 21 METRE

AA'daki habere göre Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki yat, ikmal için Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

ÜZERİNDEKİ HELİKOPTER 10 MİLYON DOLAR

Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 7 tankerle 215 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirildi.

HAFTALIK KİRASI 1 MİLYON DOLAR

Haftalık kirası 1 milyon doların üzerinde olan ve iki helikopter pisti bulunan yat, ikmalin tamamlamasının ardından iskeleden ayrıldı.

HAVUZ, SPA, JAKUZİ HER ŞEY VAR

Temmuz ayının ilk haftasında Fethiye'de 210 bin litre akaryakıt ikmali yapılan ve bir süredir Muğla'nın farklı yerlerinde görülen mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi.