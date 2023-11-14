Dünyanın dört bir yanından hem duygulandıracak hem de gülümsetecek fotoğraflar
Fotoğrafların en iyi yanı, hiçbir söz ve hikâye olmamasına rağmen çok derin şeyleri anlatabilmektir. Bazıları o kadar güçlü olabilir ki aynı anda birçok duyguyu hissedebilirsiniz.
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"5 yaşındaki çocuğumun yeni bir eller serbest iPad teknolojisi icat ettiğini anlamam bir dakikamı aldı..."
- 2
"Küçük kız makineye tırmandı ve oyuncakları bedava dağıttı."
- 3
"Bir yıl ne kadar fark yaratıyor... Bu Annie, oğlumun 4. yaş günü hediyesi ve 5. yaş gününde en iyi arkadaşı."
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- 4
"Bu kişiyi otobüste gelişigüzel bir şekilde şapka örerken gördüm."
- 5
"Birisi bunları sevgililer gününde sinemanın erkekler tuvaletine koymuş."
- 6
"Eve bunun için geldim.."
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- 7
"Oğlumun ilk donutu. Zihin karmaşası yaşıyor."
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"Eksi 40 derecede maskaram."
- 9
"Yiğenime şaka maksatlı Noel'de bir tuvalet kağıdı verildi ve yiğenim buna bayıldı."
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- 10
"Uzun bir çalışma gününün ardından bu baba hâlâ gerçek işinin ne olduğunu biliyor."
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"Ortalamanın üzerinde öğrenci."
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"Pardon, yerinizi mi aldım?"
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"Mutfağımda tost yapan bir yabancı buldum."
Kaynak: Reddit, Imgur