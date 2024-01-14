Dünyanın dört bir yanından: 2023 yılında yaşanan tuhaf suç hikayeleri

Bunun Angela'yı öldürmesi başarısız olduktan sonra James'in çalıştığı ofise potasyum siyanür sipariş ettiği ve tedarikçiye ameliyat için buna ihtiyacı olduğunu söylediği bildirildi. Angela daha sonra bilmeden siyanür katkılı iki protein karışımını içti ve iki kez hastaneye gitti; son ziyareti 15 Mart'ta oldu ve 3 gün sonra öldü.