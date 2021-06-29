Dünyada sıcaklık rekorları!

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Son günlerde dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının kırıldığı ifade ediliyor. Kanada 84 yılın en sıcak yazını yaşıyor, ABD'nin Pasifik kıyılarında sıcak hava dalgası hakim, Moskova'da ise haziran ayında son 120 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

KANADA'DA DA SON 84 YILIN EN SICAK YAZI

Kanada’nın batısını etkisi altına alan sıcak hava dalgası, ülkede son 84 yılın en sıcak yazının yaşanmasına neden oluyor.

Kanada Meteoroloji Hizmetleri’nin açıklamasına göre, British Columbia eyaletinde kaydedilen 46,1 santigrat derece sıcaklık, ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Kanada tarihindeki bir önceki rekor yüksek sıcaklık, Temmuz 1937'de Saskatchewan eyaletinde kaydedilen 45 santigrat derece olmuştu.

Bu arada British Columbia eyaletindeki Pemberton Vadisi'nde aşırı sıcaklar nedeniyle karların beklenenden hızlı ve çok eridiği, bu nedenle yükselen nehir seviyeleri yüzünden birçok ev için tahliye kararı verildiği bildirildi.

Kanada Çevre Bakanlığı meteorologlarından Derek Lee, CBC’ye yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının bugünden itibaren daha da yükseleceğini ve bazı bölgelerde 50 santigrat derecenin kaydedilmesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan British Columbia eyaletinin metropol kentlerinde, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı serinleme merkezleri açıldı.

Eyalette sıcaklar nedeniyle restoranlar, perakende satış mağazaları ve bazı okullar kapatılırken, Kovid-19 aşısı yapılan klinikler de randevularını ileri tarihe ertelemeye başladı.

ABD'NİN KUZEYBATISINDA 'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ' SICAKLIK

ABD'nin kuzeybatısındaki eyaletlerde hafta sonu yaşanan hava sıcaklıklarının daha önce hiç görülmemiş rakamlara ulaştığı bildirildi.

Hava tahmini raporları yayımlayan AccuWeather uzmanları, ABD'nin kuzeybatı bölgesinde Kanada sınırında yer alan eyaletlerde ölçülen sıcaklıkları, "benzeri görülmemiş", "hayatı tehdit edici" ve "tarihi" olarak tanımladı.

Oregon eyaletinin Portland şehrinde, haziran sonunda normalde 21 derece civarında seyretmesi gereken ısının, tarihte hiç görülmemiş şekilde 44 dereceye yükseldiği tespiti paylaşıldı.

Oregon eyaleti genelinde şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın 27 Temmuz 1939'da 47 derece olarak kaydedildiği aktarıldı.

MOSKOVA'DA 120 YILIN EN SICAK HAZİRAN'I

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı 34,7 dereceyi bulmasıyla, 120 yılın en yüksek haziran sıcaklığı tespit edildi.

Yetkililer bu sıcaklığın küresel ısınmayla ilgili olduğunu vurguladı. Roshydromet'ten Marina Makarova, "Moskova'da bu günlerde kaydedilen sıcaklıklardaki artışın 120 yılda eşi görülmemiş bir durum" olduğunu aktardı.

"KARBON SALINIMLARI ARTTIKÇA..."

Çevre Uzmanı Roger Harrabin BBC'ye verdiği demeçte şöyle konuştu;

"Bu yakıcı sıcak hava dalgasının yüzde yüz sanayi toplumunun yol açtığı sera gazları salımından kaynaklandığını belki ispatlayamayız ama işte tam da bilim insanlarının karbon salımları arttıkça neler olabileceği konusunda anlattığı şey yaşanıyor.

Bilim insanları aslında bazı aşırı iklim olaylarının küresel ısınma ile ilişkisini ispatlamakta gayet başarılı. Örneğin uzmanların araştırmaları 2019 yılında Avrupa'yı yakıp kavuran türden aşırı sıcakların, karbon salımları yüzünden artık yüz misli daha olası olduğunu ortaya koydu.

Daha da endişe verici olan, yaşadığımız bu aşırı sıcaklıkların daha küresel ısı sanayi öncesine göre sadece 1,1 santigrat derece yükseldiği bir dönemde meydana gelmesi."