ABD'li bilim insanları, ilk kez domuzdan alınan böbreği bir insan hastaya başarılı bir şekilde nakletmeyi başardı. ABD'nin New York şehrindeki NYU Langone Health hastanesinde gerçekleşen operasyonun, bir gün nakil için hayvan organlarının kullanılmasının önünü açacak bir adım olarak değerlendirildi.
TIP TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI
The Sun'da yer alan habere göre, bilim insanları tıp tarihinde ilk kez domuz böbreğini ölen bir insan vücuduna naklettiler. İki gün boyunca çalışmayı izlediler ve organın vücut tarafından reddedilmeyen normal bir böbrek gibi çalıştığını tespit ettiler.
Cerrahi ekibin başkanı Dr. Robert Montgomery, domuzdan insana nakledilen organ için “Kesinlikle normal bir işlevi vardı” açıklamasında bulundu.
Montgomery, "Endişe duyduğumuz ani reddedilme, gerçekleşmedi" dedi.
Uzmanlara göre, domuz hücrelerinde bulunan bir şeker, insanlar tarafından anında organ reddine neden oluyor. Tıp tarihinde ilk kez gerçekleşen domuzdan insana organ nakli ameliyatında ise, şekeri ve ani bağışıklık sistemi saldırısını ortadan kaldırmak için genetiği değiştirilmiş bir hayvandan alınan böbrek kullanıldı.
"DENEY İŞE YARADI"
Cerrahlar, domuz böbreğini hayatını kaybeden alıcının vücudunun dışındaki bir çift büyük kan damarına bağladılar ve iki gün boyunca gözlemledi.
Araştırmacılar, deney için hayatını kaybeden hastanın ailesinden onay aldıktan sonra vücudu ventilatörde tuttu. Ölen kadın hasta, organlarını bağışlamak istemişti ancak organların geleneksel bağış için uygun olmadığı belirtildi.
Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Andrew Adams, "Deney işe yaradı" dedi ve "Bu araştırma önemli bir adım. Hastalara, araştırmacılara ve düzenleyicilere güvence verecek" açıklamasında bulundu.
Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 binden fazla insan böbrek nakline ihtiyaç duyuyor ve bu hastaların 12'si listede beklerken hayatını kaybediyor.
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