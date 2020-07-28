Dünyada 325 milyon kişi hepatit B ve hepatit C ile yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),her yıl milyonlarca insanın kronik karaciğer hastalıkları, kanser ya da ölüm riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olan hepatit virüslerine karşı dünya çapında farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Temmuz'u "Dünya Hepatit Günü" olarak kabul ediyor.
Örgüt, bu yılın temasını, anneler ve yenidoğanlar arasında Hepatit B'yi önlemeye odaklanan "Hepatitsiz Gelecek" şeklinde belirledi.
Hepatitsiz bir geleceğin bütüncül çabayla elde edileceğine dikkati çeken DSÖ, tüm ülkeleri, halk sağlığına tehdit viral hepatiti 2030'a kadar ortadan kaldırmak için birlikte çalışmaya davet ediyor.
DSÖ, bu yıl virüsün anneden çocuğa bulaşmasının önlenmesi konusunda yeni öneriler de yayınlayacak.
- Dünya genelinde 325 milyon kişi Hepatit B ve Hepatit C ile yaşıyor
Hepatit virüsünün, hepatit A (HAV),hepatit B (HBV),hepatit C (HCV),hepatit D (HDV) ve hepatit E (HAV) olmak üzere 5 çeşidi bulunuyor.
Hepatit A, daha çok hijyen koşullarının yetersiz olduğu düşük gelirli bölgelerde öne çıkıyor.
Defektif bir virüs olan hepatit D ise tek başına enfeksiyon oluşturmuyor ve üreyebilmek için hepatit B virüsüne ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle hepatit D virüsü, sadece hepatit B enfeksiyonu olan kişilerde hepatite yol açıyor.
Vahşi ve evcil hayvanlarda da görülebilen hepatit E ise hamilelere bulaştığı takdirde ölüme neden olabiliyor.
Hepatit virüs çeşitlerinden en çok ölüme yol açan hepatit B ve hepatit C nedeniyle her yıl 1,3 milyon kişinin hayatını kaybediyor.
Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele verdiği bugünlerde, viral hepatitler de her gün binlerce can almaya devam ediyor.
DSÖ, dünya genelinde 325 milyon kişinin Hepatit B ve Hepatit C ile yaşadığı tahmininde bulunuyor.
Buna karşılık, hepatit B ile yaşayanların sadece yüzde 10'u, hepatit C ile yaşayanların ise yüzde 19'u bu virüsü taşıdığını biliyor.
Öte yandan, örgüt, hepatit B virüsü enfeksiyonunun her yıl 900 bin ölüme neden olduğunu ortaya koyuyor.
- Hastalığa karşı bilinçlenme ve tedbir son derece önemli
Hepatit B ve C virüslerinin önde gelen bulaşma yolları, kontrol edilmemiş kan transfüzyonu ya da kan ürünlerinin kullanımı, kullanılmış enjektör paylaşımı, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların ortak kullanımı, sağlıksız koşullarda insan vücuduna yapılan dövme ve piercing (vücudun delinmesi),güvenli olmayan cinsel ilişki ve anneden bebeğe doğum sırasında geçmesi şeklinde sıralanıyor.
Hepatitten korunmanın en etkili yöntemlerin başında hepatit A ve hepatit B aşısı gelirken, hepatit C virüsü için ise henüz bir aşı bulunmuyor. Ayrıca hastalığın bulaşması konusunda bilinçlenme ve tedbir alma da son derece önem taşıyor.
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