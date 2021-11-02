Dikkat çeken araştırma! Erkeklere kötü haber

Önde gelen bilimsel tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırmada, şiddet, madde kullanımı ve kazalar nedeniyle gerçekleşen 10-24 yaş aralığındaki genç ölümlerin yaklaşık üçte ikisini erkeklerin oluşturduğu bildirildi.
ERKEKLERDE ÖLÜM ORANI KADINLARDAN FAZLA
Araştırmada, söz konusu yaş grubunda genç veya genç yetişkin erkeklerde ölüm oranının kadınlardan fazla olduğu belirtilerek, ölüm oranlarındaki cinsiyet farkının birçok ülkede büyüme eğilimi gösterdiği konusunda da uyarıda bulunuldu.
Araştırmanın yazarlarından College London Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünden Joseph Ward, erkeklerde yüksek oranda görülen genç ölümlerin ağırlıklı olarak şiddet, travma ve madde kullanımı nedeniyle gerçekleştiğini, verilerin ölüm nedenleriyle mücadeledeki başarısızlığı gözler önüne serdiğini aktardı.
10-24 YAŞ ARALIĞINDAKİ GENÇ ÖLÜMLERİN YÜZDE 61'İNİ ERKEKLER OLUŞTURUYOR
Araştırmaya göre 2019 yılında 10-24 yaş aralığındaki genç ölümlerinin yüzde 61’ini erkekler oluşturuyor.
Erkekler için erken yaşta ölüm nedenleri yaşa ve bölgelere göre değişkenlik gösterirken, 10-14 yaş aralığındaki ölümlerin çoğunun kazalardan kaynaklandığı belirtildi.
Latin Amerika ve Karayipler’de erkeklerin genç ölüm oranının kadınların üç katından fazla olduğu kaydedilirken, son 20 yılda oranlarda herhangi bir iyileşmenin olmadığı bölgelerde genç ölümlerin en büyük nedeni şiddet ve çatışma olarak gösteriliyor.
Öte yandan Güney Asya ve Sahraaltı Afrika’da, kirli su ve yiyecek tüketimi sebebiyle ortaya çıkan hastalıkların genç ölümlere neden olduğu aktarıldı.
Araştırmada, küresel ölçekte genç kadınların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik programların genç erkekleri göz ardı ettiği belirtildi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!