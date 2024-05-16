Dünyaca ünlü tenor Jose Carreras, İstanbul'a geliyor

3 Tenors’un efsanevi ismi Jose Carreras, 'The Farewell Tour' kapsamında son kez Türkiye’ye geliyor. İspanyol sanatçı, hayatının ve kariyerinin en önemli anlarıyla bezeli dev ekranların yer aldığı bir çoklu medya gösterisiyle 20 Eylül Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

JOSE CARRERAS HAKKINDA

6 yaşındayken ABD'li ünlü tenor Mario Lanza'ya hayranlığıyla müziğe ilgi duyan ve amatör bir bariton olan dedesi Salvador Coll'un desteğiyle piyano ve ses eğitimi alarak müzik hayatına 'merhaba' diyen 77 yaşındaki İspanyol tenor, 8 yaşında konservatuvar eğitimine başladı. Carreras ilk sahnesini de 11 yaşında Gran Teatre Del Liceu'da aldı. 1970'te Nabucco ve Lucrezia Borgia ile yaptığı çalışmalarla ses getiren ve 1971 yılında Parma'nın en prestijli yarışmalarından Voci Verdiane'yi kazandı.

İlk kez İtalya'da sahne alarak müzik kariyerinde hızla ilerleyen Jose Carreras, bu performansın ardından New York, San Francisco ve Londra başta olmak üzere pek çok şehirde ünlü sopranolarla sahne alarak kısa sürede tanınırlık kazandı. Kariyerinin en muhteşem performansına Placido Domingo ve Luciano Pavarotti ile sahneye taşıdıkları '3 Tenors' konserleriyle yükselen Carreras, bu konserlerde yaklaşık 2 milyon seyirciye ulaştı.