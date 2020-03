Dünyaca ünlü kuklalar İzmir'de sahne hazırlığında

AA

"Bir de kuklalardan dinleyin" sloganıyla düzenlenecek etkinlik kapsamında, 21 ülkeden 50 kukla tiyatrosu grubu, 52 oyun ile İzmir'in her yanındaki 37 kapalı ve açık gösteri alanında 223 temsil, sergi ve atölyeler gerçekleştirecek.Yurt dışından yaklaşık 200 sanatçı ve 600 kuklanın seyirciyle buluşacağı festivalde, Anadolu topraklarına özgü "Hacivat ve Karagöz" ile "İbiş" de sahne alacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, ilçe belediyeler, büyükelçilikler, kültür merkezleri ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen festival, 5 Mart'ta Sabancı Kültür Sarayı'nda Almanya'dan Theater Strahl'ın "Sınıf Sınıf" adlı gösterisiyle başlayacak.- "Her yıl düzenlenenler arasında dünyanın en büyük kukla festivali"İzmir Uluslararası Kukla Günleri Direktörü olan tiyatro ve seslendirme sanatçısı Selçuk Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kukla festivalini İzmir'de düzenleyeceklerini belirtti.İspanya'da 20 yıl önce karşılaştığı kukla festivaliyle ilgili araştırmalar yaptığını anlatan Dinçer, İzmir'de uluslararası bir kukla organizasyonu düzenleme kararıyla yola çıktıklarını, 5 grupla başladıkları festivalin 14 yılda dünyanın bu alandaki en önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini kaydetti.Kuklanın sadece çocuklara yönelik bir eğlence aracı olmadığını, plastik sanatlar, müzik, dans ve sahne sanatları gibi farklı disiplinleri de bünyesine alarak her yaştan insana hitap ettiğini anlatan Dinçer, "Her yıl düzenlenen festivaller arasında dünyanın en büyük kukla festivalini yapmaya başladık. Festivaller, şahısların, kurumların malı olamaz. Festival kentin malıdır. Bir kent sahiplenirse o festival büyür. İzmir de bu etkinliği sahiplendi." dedi.Dinçer, kuklaların sadece İzmir'den değil, tüm Türkiye'den izleyiciyi çektiğini vurgulayarak, "Sergilerimiz, atölye çalışmalarımız da olacak. Bu yıl 100 bin seyirciyi aşmayı hedefliyoruz. İzmir'in her yanına yayılmış bir program var ve her gün 8-10 gösteri izlemek mümkün." diye konuştu.Festival kapsamında, moderatörlüğünü Prof. Dr. Hülya Nutku'nun üstlendiği "Çocuk Eğitiminde Kuklanın Yeri ve Önemi" konulu panel düzenlenecek.Tayvan'dan "Kaohsiung Müzesi Gölge Oyunu Koleksiyonundan Seçkiler", Hong Kong'tan "Ming Ri Institute'den Çin Geleneksel Gölge Oyunu Figürleri Sergisi" ve Türkiye'den "Suat Veral Karagöz Tasvirleri Sergisi" ile Uzak Doğu gölge figürleri Türk gölge figürleriyle buluşacak.