Messi, paylaşımlarının altına şu notu düştü;

DÜNYA ŞAMPİYONLARI! O kadar çok hayal kurdum ki hala inanamıyorum. Aileme, beni destekleyen herkese ve bize inanan herkese çok teşekkürler. Arjantinlilerin birlikte savaştığımızda ve birlik olduğumuzda aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabileceğimizi bir kez daha kanıtladık. Liyakat, bireyselliklerin üstünde olan bu grubun gücüdür, aynı zamanda tüm Arjantinlilerinki olan aynı hayal için savaşan herkesin gücüdür.Başardık! HAYDİ ARJANTİN LANET OLSUN! Çok yakında görüşürüz.