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Dünya yıldızı Messi'nin eşinden Dünya Kupası paylaşımı! Antonela Roccuzzo'nun gönderileri beğeni rekoru kırdı!

Yıldız futbolcu Messi'nin eşinden Dünya Kupası paylaşımı! Antonela Roccuzzo'nun gönderileri beğeni rekoru kırdı!

18 Aralık akşamı Fransa ve Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası final maçında yüzü gülen taraf Arjantin oldu. Milli takımın lideri, başarılı futbolcunun sevinç görüntüleri sahaya yansırken, maçı izlemeye gelen eşinin de mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Dünya yıldızı Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, kupa heyecanını yaşadıkları görüntülerini sosyal medya hesabından duygusal bir not ile yayınladı.

Giriş: 19.12.2022 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerinin zirvesini yaşayan Arjantinli Lionel Messi, kupa töreninden sonra ailesiyle poz verdi. Dünya yıldızının eşi bu anları duygusal bir not eşliğinde sosyal medya hesabından yayınladı.

  • Lionel Messi, kendi sosyal medya hesabından da Dünya Kupası töreni sırasında çekilen görüntülerini paylaştı. 

  • Messi, paylaşımlarının altına şu notu düştü; 

    DÜNYA ŞAMPİYONLARI! O kadar çok hayal kurdum ki hala inanamıyorum. Aileme, beni destekleyen herkese ve bize inanan herkese çok teşekkürler. Arjantinlilerin birlikte savaştığımızda ve birlik olduğumuzda aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabileceğimizi bir kez daha kanıtladık. Liyakat, bireyselliklerin üstünde olan bu grubun gücüdür, aynı zamanda tüm Arjantinlilerinki olan aynı hayal için savaşan herkesin gücüdür.Başardık! HAYDİ ARJANTİN LANET OLSUN! Çok yakında görüşürüz. 

  • Messi'nin resmi sosyal medya hesabında yayınladığı bu gönderiler 35.7 milyon beğeni alırken, 1.1 milyon da yorumun sahibi oldu.

  • Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'nun paylaştığı bu gönderiler de 10.7 milyon beğeni alırken, 97.5 bin yorum sahibi oldu.

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