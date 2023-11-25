Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Dünya'yı bir arada tutan yer çekimi olmasaydı hayatta kalabilir miydik?

        Dünya'yı bir arada tutan yer çekimi olmasaydı hayatta kalabilir miydik?

        Yer çekimi, insan yaşamı için gerekli olan fiziksel bir yasa. Olmadığı takdirde, Dünya parçalara ayrılır ve üzerindeki tüm yaşam biterdi çünkü yer çekimi tüm gezegeni bir arada tutan daimi bir güçtür.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya'da yer çekimi olmasa neler olacağını hiç düşündünüz mü? Bu, birçok kişinin aklında insanların havada süzüldüğü eğlenceli bir ortamı getirebilir ama gerçekler pek de öyle değil.

        • 2

          Tıpkı nesneler ve insanlar gibi Dünya da Güneş'in çekim kuvvetinden etkilenir. Eğer Dünya'nın yer çekimi sıfır olursa, gezegenimizi hiçbir şey tutamaz ve iç çekirdekte oluşan basınç nedeniyle ölümcül bir devasa patlamayla yok olurdu; Dünya, uzayda süzülen parçalara ayrılarak uzayda sonsuzluğa karışırdı.

        • 3

          Başka bir senaryo olarak; Dünya'nın yok olmaması halinde hayal edilen yer çekimsiz ortam da meydana gelebilirdi. Ancak insan vücudu yer çekimsiz ortama göre değildir ve böyle bir atmosferde kas ve kemik erimesi gibi olumsuz değişikliklere uğrayacaktır.

        • 4

          Uzayda uzun süre vakit geçiren astronotlar, Dünya'ya geri geldiğinde yürüme işlevleri üzerinde tekrar çalışmak ve Dünya'nın yer çekimine yeniden alışmak için bir süre çabalamak zorunda kalırlar.

        • 5

          Yer çekimi sadece eşyaları ve insanları tutmaz; atmosferdeki hava yer yüzündeki tüm su kütleleri de bu sayede korunur. Yer çekimi olmasaydı hava ve tüm sular anında uzay boşluğuna doğru karışırdı ve Dünya'daki tüm yaşam biterdi.

          Kaynak: How To Stuff Works

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Habertürk Anasayfa