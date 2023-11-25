Dünya'yı bir arada tutan yer çekimi olmasaydı hayatta kalabilir miydik?
Yer çekimi, insan yaşamı için gerekli olan fiziksel bir yasa. Olmadığı takdirde, Dünya parçalara ayrılır ve üzerindeki tüm yaşam biterdi çünkü yer çekimi tüm gezegeni bir arada tutan daimi bir güçtür.
- 1
Dünya'da yer çekimi olmasa neler olacağını hiç düşündünüz mü? Bu, birçok kişinin aklında insanların havada süzüldüğü eğlenceli bir ortamı getirebilir ama gerçekler pek de öyle değil.
- 2
Tıpkı nesneler ve insanlar gibi Dünya da Güneş'in çekim kuvvetinden etkilenir. Eğer Dünya'nın yer çekimi sıfır olursa, gezegenimizi hiçbir şey tutamaz ve iç çekirdekte oluşan basınç nedeniyle ölümcül bir devasa patlamayla yok olurdu; Dünya, uzayda süzülen parçalara ayrılarak uzayda sonsuzluğa karışırdı.
- 3
Başka bir senaryo olarak; Dünya'nın yok olmaması halinde hayal edilen yer çekimsiz ortam da meydana gelebilirdi. Ancak insan vücudu yer çekimsiz ortama göre değildir ve böyle bir atmosferde kas ve kemik erimesi gibi olumsuz değişikliklere uğrayacaktır.
-
- 4
Uzayda uzun süre vakit geçiren astronotlar, Dünya'ya geri geldiğinde yürüme işlevleri üzerinde tekrar çalışmak ve Dünya'nın yer çekimine yeniden alışmak için bir süre çabalamak zorunda kalırlar.
- 5
Yer çekimi sadece eşyaları ve insanları tutmaz; atmosferdeki hava yer yüzündeki tüm su kütleleri de bu sayede korunur. Yer çekimi olmasaydı hava ve tüm sular anında uzay boşluğuna doğru karışırdı ve Dünya'daki tüm yaşam biterdi.
Kaynak: How To Stuff Works