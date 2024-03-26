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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Dünya Tiyatro Günü’nde 'Eşit Masallar'

        Dünya Tiyatro Günü’nde 'Eşit Masallar'

        Kadın-erkek eşitliği kavramına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen 'Eşit Masallar' projesinin tiyatro oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Merkezi'nde saat 11.00'da ve 13.30'da minik tiyatro severler ile buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:23
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        Dünya Tiyatro Günü'nde 'Eşit Masallar'
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        Kadın-erkek eşitliği kavramına dikkat çekmek amacıyla dünya klasiği masalların eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumladığı Eşit Masallar projesi, minik tiyatro severler ve ebeveynleri ile buluşmayı sürdürüyor. Odeabank’ın hayata geçerdiği projenin oyunu olan Eşit Masallar , Dünya Tiyatro Günü olan 27 Mart’ta, Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Merkezi’nde saat 11.00 ve 13.30’da seyirci ile buluşacak.

        Oyunlar ücretsiz olarak izlenebiliyor

        Aynı isimli kitap projesinden uyarlanan oyunda; Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens, yeni bir macerada bir araya geliyor. Beş masalın kahramanlarının aynı sahnede buluştuğu oyunda, yeniden yorumlanan hikâyelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre konularına dikkat çekiliyor. Yazar Müge Mor Hercihan tarafından sahneye uyarlanan ve yönetmenliğini Deniz Yeşil Mavi’nin yaptığı Eşit Masallar oyununda Büşra Ayata, Zeynep İpek, Merve Kaytuka, Beril Korkmaz, Oktay Kılınç, İlteriş Bakırhan, Bedirhan Malçok ve Oben Onur rol alıyor. Oyunlar ücretsiz olarak izlenebiliyor.

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        #Dünya Tiyatro Günü
        #Eşit Masallar
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