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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Dünya Tiyatro Günü'nde 'Aile Yalanları'

        Dünya Tiyatro Günü'nde 'Aile Yalanları'

        Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın oynadığı, Hakan Emre Ünal'ın yönettiği 'Aile Yalanları' adlı oyun Dünya Tiyatro Günü başta olmak üzere 27-28-29 Mart'ta Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:36
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        Dünya Tiyatro Günü'nde 'Aile Yalanları'
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        Zorlu PSM, Toy İstanbul ve Melisa Sözen ortak yapımcılığı ile Nermin Yıldırım’ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarladığı 'Aile Yalanları', küçük bir aile trajedisini üç kahramanın da perspektifiyle anlatan hikayesiyle temsillerine devam ediyor. Başrollerini Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın paylaştığı ve rejisörlüğünü Hakan Emre Ünal'ın üstlendiği 'Aile Yalanları', 27 Mart Dünya Tiyatro Günü özel gösterimi ve 28-29 Mart’taki temsilleriyle Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor.

        OYUNUN KONUSU

        Belgin, bir gece yarısı annesinden beklenmedik bir telefon alır: “Baban beni aldatıyor.” Apar topar memlekete giden genç kadın, burada üç kişilik bir aile bilmecesinin içine düşer. Aile cenderesinde kendi yolunu bulmaya çalışan Belgin, ömrünün sonbaharında yeni bir hayat ihtimali arayan Kamuran ve herkes mutlu olsun istedikçe kendi dahil kimsecikleri mutlu etmeyi beceremeyen Müzeyyen’in buruk ama neşeli hikâyesi. Söylenenleriyle ama en çok da söylenemeyenleriyle tam bir aile hikâyesi. Oyunun biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

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        #Dünya Tiyatro Günü
        #Zorlu PSM
        #Melisa Sözen
        #Aile Yalanları
        #tiyatro
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