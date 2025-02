Dünya senin etrafında dönmüyor!

Uta Hess’in ‘Benmerkezcilik’ başlıklı kitabı modern öznenin farklı bir yönünü anlamamız açısından virüs gibi yayılan bir tehlikeye dikkat çekiyor. Benmerkezci eğilimin toplumsal bağları nasıl da yok ettiğinin altını çiziyor. Kitap bireysel özgürlükle benmerkezcilik arasındaki ince çizgiyi de irdeliyor. Benmerkezciliği bir olgu olarak ele alıp, psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla değerlendiriyor. Bu olgu üzerinden toplumda dayanışma ve empati gibi değerlerin nasıl yıprandığını tartışmaya açıyor.

“Benmerkezcilik ne yazık ki her toplumsal tabakada bulunan bir yaşam tavrıdır. Dünyaya kendi burnunun ucundan bakmak ve sonsuza kadar kendi çıkarlarının peşinden koşmak ne yazık ki yoksulların en yoksullarında bile görülmektedir. Benmerkezcilik sınır tanımaz, maalesef utanma sınırlarını da tanımaz. Bu ruh virüsü insanlar arasındaki her türlü ilişki biçimini, hiçbir ayrım yapmadan harap etmektedir.” diyen Hess benmerkezcideki “ben” düşkünlüğünün acıma uyandırıcı bir ambalaj içinde gizlenebileceğini de vurguluyor.

Kitap “bencillik” ve “ego” gibi kavramların anlamsal ayrımına dikkat çekiyor. “Ben” ve “merkez” kavramlarının birleşiminin anlamsal olarak insanın “ben”ini merkeze aldığını belirten Hess, “Bu da ilk bakışta zararsız gibi durmaktadır. İnsanın kendi beninin merkezde olmasında ne kötülük vardır? Nihayetinde her birimiz, başkaları tarafından dikkate alınma ve tanınma gereksinimi içindeyizdir, kimimiz daha az, kimimiz daha çok (…) Benmerkezci bir insan, kendi Ben’ini kendi egosunun merkezi olarak, dünyanın merkezi olarak görür.” diyor.

Egoistin, kendisini değerli görmesinin, diğer insanların gereksinimlerini bilinçli olarak görmezden gelmesine yol açtığını vurgulayan Hess, “Öteki insanların gereksinimlerini dikkate almaz,” diyor. Buna karşılık, benmerkezcinin, diğer insanların gereksinimlerini yadsımadığını ve sömürmek için ise onları “duygusal bir süpermarket” gibi gördüğünü ifade ediyor. Hess şunları söylüyor: “Bu gereksinimleri algılamıyordur bile. Var olmayan bir şey yadsınamaz ki (…) Benmerkezcilik sadece benciliğin artırılışı değil. Onun tehlikeli bir biçimde tersine çevrilişidir: Karşıdaki insan artık bir muhatap değil, ya ayak bağı olan ya da sömürü için bir tür “duygusal süpermarket” işlevi gören bir şey olarak görülür.” Alfred Adler’e göre benmerkezcilik nevrotik bir semptom olup, özünü de “ortaklık duygusunun eksikliği” oluşturuyor. Sosyal psikoloji daha da ileri giderek benmerkezciliği her türlü sosyal topluluğun karşıtı olarak tanımlıyor.

BENMERKEZCİLİĞİN SON DURAĞI: RUHUN ÇÖKERTİLMESİ

Benmerkezci, insani ve toplumsal bağlantıları yıkmasının ve sömürmesinin bedelini sürekli bir hoşnutsuzluk, korkular ve izolasyon biçiminde öder. Çünkü Hess’e göre insan doğası uzun süre yaşam düşmanı davranışlara katlanamaz ve içgüdüsel tepkiler verir. Bu durumda benmerkezcinin aşırı heyecanlı ve anormal davranışları tanınır ve öyle bir göze batar ki, kendine kurban bulmakta zorlanmaya başlar.

Kitap, benmerkezciliğin son aşamasına gelmiş birisinin tutumlarını da anlatır: 1) Yaşam ilkesi: Benden sonra tufan! Ne insanlarla ne de çevreyle ilişkilerinde hiçbir sorumluluk izine rastlanmaz; sahte bir kaygılanma belirtisi bile göstermez. İnsanın çevresindeki her şeyle benmerkezci bir ilişki, sadece aşırı kullanım deyimiyle tanımlanabilir. 2) Son hedefi: Vermeden almak! Benmerkezci artık bir takas yapıyormuş gibi gösterme zahmetine bile katlanamaz. İstediği şeyi kestirmeden, bahaneler göstermeden ister ve artık bir karşılık verme imasında bulunmaz. 3) Tüm olasılıklarla her zaman birinci sırada yer almak! Bir avantaj olasılığı olan ya da bir olanak doğan her yerde, benmerkezci anında hazır ve nazırdır. Artık karmaşık oyunlar oynamaz, hemen birinci kişi olarak ‘Buradayım!’ diye bağırır. İyi bir görünümü, sürekli dolu bir cüzdanı ve ortalamanın üzerinde iyi bir işi zaten güvencelemiştir. Yine de, terfi söz konusu olduğunda hemen yerini alır ve yeni işi kendine ister. Şimdi en önemli sözleri: ‘Ben istiyorum!’dur. Sinsi süslemelerden artık vazgeçmiştir, her basamakta sadece tek bir yer olduğuna, bu yerin de kendine ayrılması gerektiğine inanmıştır.

“Benmerkezcinin keyfi artık sürekli kötüdür, ganimeti toplama anlarında bile hırçınlığını korur. Hoşnutsuzluk ve nedensiz bir saldırganlık, benmerkezcini normal durumu haline gelir. Şimdi izolasyon, ilişkisizlik ve dört bir yandan reddedilmeyle karşı karşıyadır.”

BENMERKEZCİLİKTEN KORUNMANIN YOLLARI

Hess, benmerkezcinin kızmalara, suçlamalara, tatlı tatlı konuşmalara ve insanlık ahlakına davet etmelere karşı bağışıklığının olduğunu ifade ediyor. Çünkü onları gerçekten düşünmeye yöneltecek hiçbir eleştiri olmadığını vurgulayan Hess, “Bir benmerkezci kendini başka insanların yerine koyamaz ve koymak istemez. Böyle yapması onun yaşam karşısındaki tutumuyla çelişecektir (…) Bir alkolik bağımlıdır, bir benmerkezci de kendine bağımlıdır!” diyor.