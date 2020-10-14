Japonya Yüzme Federasyonu, evlilik dışı ilişkisi nedeniyle milli takım kaptanlığını bırakan 26 yaşındaki sporcuya yıl sonuna kadar organizasyonlardan men cezası verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda yarışması beklenen Seto, 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre bireysel karışıkta bronz madalya kazanmıştı.

Japon sporcunun 200 ve 400 metre bireysel karışık dallarında 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor.