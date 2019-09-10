Dünya Sağlık Örgütünden intiharları önleme çağrısı

10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DSÖ, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü dolayısıyla yeni rapor yayımladı. Raporda, örgütün ilk kez 2014'te yayımladığı "İntiharı önlemek" başlıklı raporunun ardından geçen 5 yılda ulusal intihar önleme stratejileri olan ülkelerin sayısının arttığı ortaya kondu.
AA'nın haberine göre; DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, her ölümün, aile, arkadaşlar ve meslektaşlar için bir trajedi olduğuna dikkati çekerek, "Tüm ülkelere, kanıtlanmış intihar önleme stratejilerini sağlık ve milli eğitim programlarına dahil etme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
En yüksek intihar oranını yüksek gelirli ülkelerde görüldüğü bilgisinin paylaşıldığı raporda, intiharın gençler arasında en çok görülen ikinci ölüm nedeni olduğu belirtildi.
Raporda tüm önlemlere rağmen dünyada yılda 800 bin kişinin intihar ettiği aktarıldı.
Küresel bazda ortalama her 100 bin ölümden 10,5'inin, yüksek gelirli ülkelerde de her 100 bin ölümden 11,5'inin sebebinin intihar olduğu tespit edildi.
Düşük gelirli ülkelerde kadın-erkek intihar oranları neredeyse eşitken, yüksek gelirli ülkelerde ise erkeklerin intihar oranının kadınlara göre nerdeyse 3 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.
GENÇLERDE İKİNCİ ÖLÜM SEBEBİ İNTİHAR
Raporda, trafik kazalarının ardından 15-29 yaş arası bireylerdeki ikinci ölüm sebebinin intihar olduğuna vurgu yapıldı.
İntiharın 15-19 yaş aralığındaki kız çocuklarında en çok görülen ikinci ölüm nedeni, aynı yaş aralığındaki erkek çocuklarında ise trafik kazaları ve şiddetten sonra üçüncü ölüm nedeni olduğunun altı çizildi.
Raporda, medyanın intihar haberleri konusundaki eğitimi, gençlerin stresle mücadele becerilerinin geliştirilmesi, erken teşhis ve intihar riski taşıyan kişilerin takibi gibi önlemlerin intihar oranlarını düşürdüğünün kanıtlandığı kaydedildi.
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