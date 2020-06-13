Dünya nüfusu 2020 toplam ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünya nüfusunun hızlı artışı sürüyor. BM nüfus istatistiklerine göre, bu artış hızı devam ederse, 2100 yılında dünya nüfusunun 11 milyar olacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA NÜFUSU 2020 NE KADAR?

Dünya nüfusu 2020 yılı ile birlikte, 7.78 milyara ulaşarak hızlı artışını sürdürdü. Şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.