Dünya liderleri kaç yaşında?

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, aynı zamanda Başbakan ve Başkomutan unvanlarına da sahip. Kral Selman, 31 Aralık 1935 doğumlu.

2015 yılından beri Suudi Arabistan Kralı ve Başbakanı olan Kral Selman, 84 yaşında.