Dünya liderleri kaç yaşında?

1953 yılında resmi olarak taç giyen Kraliçe Elizabeth 21 Nisan 1926 doğumlu. 94 yaşında olan Kraliçe Elizabeth neredeyse 67 yıldır tahtta...
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, aynı zamanda Başbakan ve Başkomutan unvanlarına da sahip. Kral Selman, 31 Aralık 1935 doğumlu.
2015 yılından beri Suudi Arabistan Kralı ve Başbakanı olan Kral Selman, 84 yaşında.
Donald Trump, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık koltuğuna oturdu. 14 Haziran 1946 doğumlu olan Trump, şu an 74 yaşında.
Seçildiğinde 70 yaşında olan Trump, seçilen en yaşlı ABD başkanı idi.
16 Eylül 2020'de Japonya Başbakanlığı görevine başlayan Yoshihide Suga, 6 Aralık 1948 doğumlu.
71 yaşındaki Suga, eski başkan Abe'nin istifasının ardından gerçekleşen seçimlerle göreve geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Ekim 1949 doğumlu "Bibi" Netanyahu, İsrailli politikacı, siyasi parti lideri ve İsrail'in mevcut başbakanı.
70 yaşındaki Netanyahu, Başbakanlığının yanı sıra, Likud Partisi’nin başkanlığı, İsrail parlamentosu milletvekilliği, İsrail Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütüyor.
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