        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı

        2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin ardından 6 ülke daha organizasyonda yer alma hakkını kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 00:30 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:30
        Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı
        2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynanan maçlarında ardından 6 ülke daha turnuvaya gitme hakkını kazandı.

        Güney Afrika, Katar, İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili ve Senegal, elemelerde aldığı sonuçlarla gelecek yıl turnuvada mücadele edecek.

        Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 10. haftasında Güney Afrika, sahasında Ruanda'yı ağırladı.

        Karşılaşmayı Thalente Mbatha, Oswin Reagan Appollis ve Evidence Makgopa'nın golleriyle 3-0 kazanan Güney Afrika, 21 puanla grubunu lider tamamlayarak 2010'dan sonra ilk kez turnuvaya katılma hakkını elde etti.

        Aynı grupta yer alan Nijerya, Galatasaraylı Victor Osimhen'in hat trick yaptığı maçta Benin'i 4-0 yendi ve grup ikincisi olarak play-off'a kaldı.

        B Grubu'nda Senegal, Sadio Mane (2), Iliman Ndiaye ve Habib Diallo'nun golleriyle Moritanya'yı 4-0 mağlup ederek 24 puanla Dünya Kupası biletini aldı.

        F Grubu'nda Fildişi Sahili, sahasında Kenya'yı Franck Kessie'nin golüyle 1-0 yendi ve kıtadan Dünya Kupası'na giden bir başka ülke oldu.

        ASYA'DAN KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN

        Asya Elemeleri'nde 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar ile 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan, turnuvaya gitme hakkını elde etti.

        A Grubu'nda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerken, B Grubu'nda Suudi Arabistan ise Irak ile berabere kaldı.

        Avrupa elemelerinde de K Grubu lideri İngiltere, deplasmanda Letonya'yı 5-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve turnuvaya gitmeyi garantiledi.

        KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 28'E YÜKSELDİ

        Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 28'e çıktı.

        İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen takımlar oldu.

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

        Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

