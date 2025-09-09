Sirbistan- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemelerinde İngiltere, Sirbistan'a konuk oluyor. Hatırlanacağı üzere İngilizler son oynanan Andorra maçını 2-0 kazanıp 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltmişti. Öte yandan Sirbistan, oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı ve İngiltere'nin ardından 2. sırada yer buldu. Peki, Sirbistan- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemeleri Sirbistan- İngiltere maçıyla devam ediyor. Son oynanan grup maçında İngiltere, Andorra karşısında 2-0 galip gelirken, Sırplar, Letonya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu kapsamda futbolseverler müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Sirbistan- İngiltere maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
SİRBİSTAN- İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?
Sirbistan- İngiltere maçı 9 Eylül Salı (bu akşam) 21.45'te oynanacak.
SİRBİSTAN- İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.
İNGİLTERE MUHTEMEL 11
Pickford, James, Guehi, Burn, Lewis, Anderson, Rice, Madueke, Eze, Gordon, Kane