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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura tarihi açıklandı! - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura tarihi açıklandı!

        FIFA, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup kuralarının 13 Aralık'ta çekileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 21:54 Güncelleme: 19.11.2024 - 21:54
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        Dünya Kupası'nda kura tarihi açıklandı!
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        FIFA, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup kuralarının çekileceği tarihi açıkladı.

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının 13 Aralık Cuma günü çekileceği duyuruldu. İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA Merkezi'ndeki kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

        2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 Dünya Kupası Elemeleri, altı konfederasyonun beşinde devam ediyor. Avrupa'da ise elemeler Mart 2025'te başlayacak ve Kasım 2025'te sona erecek.

        İLK KEZ 48 TAKIM

        Uzun yıllardır 32 takımla oynanan Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacak. Bu nedenle turnuvaya Avrupa'dan katılacak takım sayısı 13'ten 16'ya yükseltildi.

        12 GRUP LİDERİ DOĞRUDAN KATILACAK

        Dört veya beş takımdan oluşacak 12 grubun birincileri turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde edecek. Kalan dört takım ise 12 grup ikincisinin ve en iyi 4 UEFA Uluslar Ligi grup birincisinin (Grup lideri olarak doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamış veya grup ikincisi olarak play-off'lara katılamamış) katılacağı 16 takımlı bir play-off ile belirlenecek.

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