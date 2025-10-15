Habertürk
        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları!

        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta sona erdi. İşte günün sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 00:26 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:26
        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla tamamlandı.

        Elemelerde E, F, I ve K gruplarında 8 maç oynandı.

        E Grubu'nda yer alan Türkiye, sahasında ağırladığı Gürcistan'ı Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Kochorashvili kaydetti.

        Gruptaki diğer mücadelede ise lider İspanya, sahasında Bulgaristan'ı Mikel Merino (2), Atanas Atanasov Chernev (kendi kalesine) ve Mikel Oyarzabal'ın golleriyle 4-0 yendi.

        F Grubu'nda Portekiz, sahasında Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz adına iki golü de atan Cristiano Ronaldo, 41 golle FIFA Dünya Kupası elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

        Macaristan'ın golleri ise Attila Szalai ve Dominik Szoboszlai'den geldi.

        İTALYAN GAZETECİLER, SİYAH KURDELE TAKTI

        I Grubu'nda İtalya, sahasında oynadığı maçta Mateo Retegui (2) ve Gianluca Mancini'nin golleriyle İsrail'i 3-0 yendi.

        Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle FIFA ve UEFA'ya uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı yapılan İsrail'in bu sonuçla Dünya Kupası'na gitme şansı kalmadı.

        İtalyan Spor Yazarları Derneği’nin (USSI) girişimiyle, bu maçı takip eden İtalyan gazeteciler, Gazze’de hayatını kaybeden 250 gazeteci anısına siyah kurdele taktı.

        İNGİLTERE GOL YEMEDEN BİLET ALDI

        K Grubu lideri İngiltere, deplasmanda Letonya'yı 5-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

        Grupta kalesinde hiç gol görmeyen İngiltere, Letonya karşısında Anthony Gordon, Harry Kane (2), Maksims Tonisevs (kendi kalesine), Eberechi Eze ile farklı kazandı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        E Grubu

        Türkiye-Gürcistan: 4-1

        İspanya-Bulgaristan: 4-0

        F Grubu

        Portekiz-Macaristan: 2-2

        İrlanda-Ermenistan: 1-0

        I Grubu

        Estonya-Moldova: 1-1

        İtalya-İsrail: 3-0

        K Grubu

        Andorra-Sırbistan: 1-3

        Letonya-İngiltere: 0-5

