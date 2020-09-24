Dünya klasiği 'Kör Müzisyen' Türkçe’de



VakıfBank Kültür Yayınları, dünya klasiklerinden “Kör Müzisyen”i Türkçe’de ilk kez okurla buluşturuyor. Rus yazar Vladimir Korolenko’nun kaleme aldığı roman, görme engelli bir çocuğun müzikle değişen iç dünyasını ve sevgiyle hayata tutunma öyküsünü anlatıyor.

Rus edebiyatının altı çağı yazarlarından Korolenko’nun başyapıtı olan eser, 1886'da okurla buluştuğunda büyük ses getirdi. Yazarın yaşamı boyunca defalarca baskı yaptı.

Türkçe çevirisini Levent Özübek’in yaptığı “Kör Müzisyen”, görme engelli bir çocuğun müzikle tanışması sonrası değişen yaşamını konu edinirken, dönemin Rus kırsal hayatını da detaylıca aktarıyor.