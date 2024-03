7. WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN (KEVIN HAKKINDA KONUŞMALIYIZ)

Lynne Ramsay tarafından yönetilen bu film, giderek tuhaf ve tehlikeli şeyler yapan sorunlu çocuğunu sevmekte zorlanan Eva’yı konu alıyor. Gizem ve gerilim türündeki bu 2011 yapımı film annelik, suçluluk, suçlama, affetme ve manipülasyonla ilgili konulara yer veriyor. Başrollerinde Tilda Swinton ve Ezra Miller gibi oyuncuların bulunduğu bu film 1 saat 52 dakikadır.

IMDb puanı: 7.5/10