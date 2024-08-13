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        Dünya için başka bir düzen mümkün mü?

        Dünya düzeni için başka bir alternatif mümkün mü sorusunu soran 'Dünya Varmış'ın tanıtım filmi yayınlandı. Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, İskender Altın'ın başrollerini paylaştığı filmi, Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür yönetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:41
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        Dünya için başka bir düzen mümkün mü?
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        Sinema izleyicilerini geleceğe götürmeye hazırlanan kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, İskender Altın’ın yer aldığı 'Dünya Varmış'ın tanıtım filmi yayınlandı.

        Komedi unsurlarıyla işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak olan 'Dünya Varmış' filminin ilk görüntüleri kısa süre içerisinde ilgiyi üzerine topladı.

        Film özel tasarım kostümleri, VFX uygulamaları ve dikkat çeken mekanlarıyla seyircileri distopik bir geleceğe götürecek.

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        Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği 'Dünya Varmış' Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin birçok bölgesinde sinemaseverlerle buluşacak.

        GELECEKTE YENİ BİR MEDENİYET

        Dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları komik bir dille konu alan filmde, macera, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar sıra dışı bir anlatımla beyaz perdeye aktarılacak.

        Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Dünya Varmış’, son yılların macera - komedi alanında en fantastik ve özgün konseptlerinden birine sahip olma özelliği taşıyor. Dünya düzeni için başka bir alternatif mümkün mü sorusunu soran film, 22 Kasım’da vizyona girecek.

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        #Dünya Varmış
        #Engin Altan Düzyatan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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