Dünya Güzellerim Tatilde’den yeni tanıtım yayınlandı!

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Seyahatlerde yaşadıkları maceralar ile ekrana damga vuran, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Türk sinemasının yıldızı Banu Alkan, sahnelerin sevilen ismi Safiye Soyman ve ünlü sunucu Seray Sever’i bir araya getiren Dünya Güzellerim’in bu yaz rotası Çeşme!

EĞLENCELİ BİR TANITIM DAHA YAYINLANDI!

‘Dünya Güzellerim Tatilde’de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.

İşte Dünya Güzellerim Tatilde’nin 2. Tanıtımı; ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ çok yakında Show TV’de!