‘Dünya Güzellerim Tatilde’, 4 Temmuz'da başlayacak

SHOW TV’nin fenomen programı; yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın yanı sıra bu sene Seray Sever’in de dâhil olduğu ‘Dünya Güzellerim’, yeni konseptiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

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‘Dünya Güzellerim Tatilde’de, ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli, müşterilerle doldurmak için tüm imkânlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.