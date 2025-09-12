Dünya Güreş Şampiyonası, yarın başlayacak!
Dünya Güreş Şampiyonası yarın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başlayacak. Şampiyonaya 30 sporcuyla katılacak milli takım, tüm kilolarda madalya mücadelesi verecek.
Dünya Güreş Şampiyonası yarın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başlayacak.
Zagreb Arena'da 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.
Şampiyonaya 30 sporcuyla katılacak milli takım, tüm kilolarda madalya mücadelesi verecek.
Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı organizasyonda müsabakalar erkekler serbest stilde 13-16 Eylül, kadınlarda 15-18 Eylül, grekoromen stilde ise 18-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Erkekler serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada yarın 61, 70, 86 ve 125 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.
Hırvatistan'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcular şöyle:
ERKEKLER SERBEST STİL
57 kilo: Yusuf Demir
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Cavit Acar
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Alperen Tokgöz
97 kilo: Resul Güne
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl
KADINLAR
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Bediha Gün
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak
68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
72 kilo: Nesrin Baş
76 kilo: Elmira Yasin
GREKOROMEN
55 kilo: Muhammet Emin Çakır
60 kilo: Enes Başar
63 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Ahmet Yılmaz
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Hasan Berk Kılınç
97 kilo: Abdulkadir Çebi
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır