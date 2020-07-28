GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 653 bini geçti

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 656 bin 699 kişi öldü, virüs saptanan 10 milyon 243 bin 983 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 752 bin 924 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 433 bin 410 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 150 bin 444 kişi hayatını kaybetti.

- Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 446 bin 397),Hindistan (1 milyon 484 bin 136),Rusya (818 bin 120),Güney Afrika (452 bin 529),Meksika (395 bin 489),Peru (389 bin 717),Şili (347 bin 923),İspanya (325 bin 862),İngiltere (300 bin 111),İran (293 bin 606),Pakistan (275 bin 225),Suudi Arabistan (268 bin 294),Kolombiya (257 bin 101),İtalya (246 bin 286),Türkiye (227 bin 19),Bangladeş (226 bin 225),Almanya (207 bin 379),Fransa (183 bin 79),Arjantin (167 bin 416),Kanada (114 bin 597),Irak (112 bin 585),Katar (109 bin 597) ve Endonezya (100 bin 303)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya 87 bin 737, İngiltere 45 bin 759, Meksika 44 bin 22, İtalya 35 bin 112, Hindistan 33 bin 461, Fransa 30 bin 209, İspanya 28 bin 434, Peru 18 bin 418, İran 15 bin 912, Rusya 13 bin 354, Belçika 9 bin 822, Almanya 9 bin 205, Şili 9 bin 187, Kanada 8 bin 901, Kolombiya 8 bin 777, Güney Afrika 7 bin 67, Hollanda 6 bin 141, Pakistan 5 bin 865, İsveç 5 bin 700, Türkiye 5 bin 630 ve Ekvador 5 bin 532."

,Gökhan Varan