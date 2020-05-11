Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 200 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 200 bin 953'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 1 milyon 367 bin 963 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 264 bin 633 ile İspanya, 221 bin 344 ile Rusya, 219 bin 183 ile İngiltere, 219 bin 70 ile İtalya, 176 bin 970 ile Fransa, 171 bin 879 ile Almanya, 162 bin 699 ile Brezilya, 138 bin 657 ile Türkiye ve 109 bin 286 ile İran izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 918 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Kanada (68 bin 848),Hindistan (67 bin 700),Peru (67 bin 307),Belçika (53 bin 449),Hollanda (42 bin 627),Suudi Arabistan (39 bin 48),Meksika (35 bin 22),Pakistan (30 bin 941),İsviçre (30 bin 305),Ekvador (29 bin 559),Şili (28 bin 866),Portekiz (27 bin 581),İsveç (26 bin 322),Belarus (23 bin 906),Singapur (23 bin 822),İrlanda (22 bin 996),ve Katar (22 bin 520)."
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 284 bin 150 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 502 bin 591 kişi iyileşti.
Halen tedavi gören 2 milyon 414 bin 212 aktif enfekte kişi bulunuyor.
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