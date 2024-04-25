Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri açıklandı

REKLAM advertisement1

Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2024’ün genel kazananları açıklandı. Ödül töreninde, günümüz dünyasındaki en iyi fotoğraf çalışmaları ile geçtiğimiz yıl boyunca küresel izleyicilerde yankı uyandıran görüntüler ve hikayeler ödüllendirildi. Ödül kazanan, finalist ve kısa listeye kalan eserler, 19 Nisan'dan itibaren Londra'daki Somerset House'da Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2024 sergisinde görücüye çıktı.

Juliette Pavy

Prestijli Yılın Fotoğrafçısı unvanı, Spiralkampagnen serisiyle Juliette Pavy'ye verildi: ‘Grönlandlı Kadınların Zorla Doğum Kontrolü ve İstemeden Kısırlaştırılması.’ Pavy, 25 bin ABD doları nakit para ödülü, bir dizi Sony dijital görüntüleme ekipmanı ve Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2025 sergisinde yeni bir çalışma sunma fırsatı kazandı.

Daniel Murray Törende ayrıca, bu yılın Fotoğrafçılığa Üstün Katkı ödülünün sahibi olan ve kendine özgü siyah-beyaz çalışmalarıyla kariyerinin son elli yılında hayal gücünün sınırlarını zorlayan uluslararası üne sahip fotoğrafçı Sebastião Salgado da ödül kazandı. Salgado, fotoğrafçılığın görsel dünyasına yaptığı silinmez katkılardan dolayı ödüllendirildi. İşte kazananlar MİMARLIK & TASARIM KAZANAN: Siobhán Doran (İrlanda): Sala Mayor (Oturma Odası) YARATICILIK KAZANAN: Sujata Setia (Birleşik Krallık) A Thousand Cuts (Binlerce Kesik)

BELGESEL PROJELERİ KAZANAN: Juliette Pavy (Fransa) Spiralkampagnen serisi Grönlandlı Kadınların Zorla Doğum Kontrolü ve İstemeden Kısırlaştırılması ÇEVRE KAZANAN: Mahé Elipe (Fransa) Echoes of the Hive (Kovanın Yankıları) PEYZAJ KAZANAN: Eddo Hartmann (Hollanda) The Sacrifice Zone (Kurban Bölgesi) PORTFÖY KAZANAN: Jorge Mónaco (Arjantin) Portraits and Landscapes (Portreler ve Manzaralar) PORTRE KAZANAN: Valery Poshtarov (Bulgaristan) Father and Son (Baba ve Oğul)

SPOR KAZANAN: Thomas Meurot (Fransa) Cold Sun (Soğuk Güneş) NATÜRMORT KAZANAN: Federico Scarchilli (İtalya) Flora VAHŞİ YAŞAM & DOĞA KAZANAN: Eva Berler (Yunanistan) Suspended Worlds (Askıdaki Dünyalar)