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        Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri açıklandı

        Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2024'te 'Prestijli Yılın Fotoğrafçısı' unvanı, Spiralkampagnen serisiyle Juliette Pavy'ye verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:50
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        Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri açıklandı
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        Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2024’ün genel kazananları açıklandı. Ödül töreninde, günümüz dünyasındaki en iyi fotoğraf çalışmaları ile geçtiğimiz yıl boyunca küresel izleyicilerde yankı uyandıran görüntüler ve hikayeler ödüllendirildi. Ödül kazanan, finalist ve kısa listeye kalan eserler, 19 Nisan'dan itibaren Londra'daki Somerset House'da Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2024 sergisinde görücüye çıktı.

        Juliette Pavy
        Juliette Pavy

        Prestijli Yılın Fotoğrafçısı unvanı, Spiralkampagnen serisiyle Juliette Pavy'ye verildi: ‘Grönlandlı Kadınların Zorla Doğum Kontrolü ve İstemeden Kısırlaştırılması.’ Pavy, 25 bin ABD doları nakit para ödülü, bir dizi Sony dijital görüntüleme ekipmanı ve Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2025 sergisinde yeni bir çalışma sunma fırsatı kazandı.

        Daniel Murray
        Daniel Murray

        Törende ayrıca, bu yılın Fotoğrafçılığa Üstün Katkı ödülünün sahibi olan ve kendine özgü siyah-beyaz çalışmalarıyla kariyerinin son elli yılında hayal gücünün sınırlarını zorlayan uluslararası üne sahip fotoğrafçı Sebastião Salgado da ödül kazandı. Salgado, fotoğrafçılığın görsel dünyasına yaptığı silinmez katkılardan dolayı ödüllendirildi.

        İşte kazananlar

        MİMARLIK & TASARIM

        KAZANAN: Siobhán Doran (İrlanda): Sala Mayor (Oturma Odası)

        YARATICILIK

        KAZANAN: Sujata Setia (Birleşik Krallık) A Thousand Cuts (Binlerce Kesik)

        BELGESEL PROJELERİ

        KAZANAN: Juliette Pavy (Fransa) Spiralkampagnen serisi Grönlandlı Kadınların Zorla Doğum Kontrolü ve İstemeden Kısırlaştırılması

        ÇEVRE

        KAZANAN: Mahé Elipe (Fransa) Echoes of the Hive (Kovanın Yankıları)

        PEYZAJ

        KAZANAN: Eddo Hartmann (Hollanda) The Sacrifice Zone (Kurban Bölgesi)

        PORTFÖY

        KAZANAN: Jorge Mónaco (Arjantin) Portraits and Landscapes (Portreler ve Manzaralar)

        PORTRE

        KAZANAN: Valery Poshtarov (Bulgaristan) Father and Son (Baba ve Oğul)

        SPOR

        KAZANAN: Thomas Meurot (Fransa) Cold Sun (Soğuk Güneş)

        NATÜRMORT

        KAZANAN: Federico Scarchilli (İtalya) Flora

        VAHŞİ YAŞAM & DOĞA

        KAZANAN: Eva Berler (Yunanistan) Suspended Worlds (Askıdaki Dünyalar)

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        #Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri
        #Juliette Pavy
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