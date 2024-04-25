Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri açıklandı
Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2024'te 'Prestijli Yılın Fotoğrafçısı' unvanı, Spiralkampagnen serisiyle Juliette Pavy'ye verildi.
Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2024’ün genel kazananları açıklandı. Ödül töreninde, günümüz dünyasındaki en iyi fotoğraf çalışmaları ile geçtiğimiz yıl boyunca küresel izleyicilerde yankı uyandıran görüntüler ve hikayeler ödüllendirildi. Ödül kazanan, finalist ve kısa listeye kalan eserler, 19 Nisan'dan itibaren Londra'daki Somerset House'da Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2024 sergisinde görücüye çıktı.Juliette Pavy
Prestijli Yılın Fotoğrafçısı unvanı, Spiralkampagnen serisiyle Juliette Pavy'ye verildi: ‘Grönlandlı Kadınların Zorla Doğum Kontrolü ve İstemeden Kısırlaştırılması.’ Pavy, 25 bin ABD doları nakit para ödülü, bir dizi Sony dijital görüntüleme ekipmanı ve Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2025 sergisinde yeni bir çalışma sunma fırsatı kazandı.
Törende ayrıca, bu yılın Fotoğrafçılığa Üstün Katkı ödülünün sahibi olan ve kendine özgü siyah-beyaz çalışmalarıyla kariyerinin son elli yılında hayal gücünün sınırlarını zorlayan uluslararası üne sahip fotoğrafçı Sebastião Salgado da ödül kazandı. Salgado, fotoğrafçılığın görsel dünyasına yaptığı silinmez katkılardan dolayı ödüllendirildi.
İşte kazananlar
MİMARLIK & TASARIM
KAZANAN: Siobhán Doran (İrlanda): Sala Mayor (Oturma Odası)
YARATICILIK
KAZANAN: Sujata Setia (Birleşik Krallık) A Thousand Cuts (Binlerce Kesik)
BELGESEL PROJELERİ
KAZANAN: Juliette Pavy (Fransa) Spiralkampagnen serisi Grönlandlı Kadınların Zorla Doğum Kontrolü ve İstemeden Kısırlaştırılması
ÇEVRE
KAZANAN: Mahé Elipe (Fransa) Echoes of the Hive (Kovanın Yankıları)
PEYZAJ
KAZANAN: Eddo Hartmann (Hollanda) The Sacrifice Zone (Kurban Bölgesi)
PORTFÖY
KAZANAN: Jorge Mónaco (Arjantin) Portraits and Landscapes (Portreler ve Manzaralar)
PORTRE
KAZANAN: Valery Poshtarov (Bulgaristan) Father and Son (Baba ve Oğul)
SPOR
KAZANAN: Thomas Meurot (Fransa) Cold Sun (Soğuk Güneş)
NATÜRMORT
KAZANAN: Federico Scarchilli (İtalya) Flora
VAHŞİ YAŞAM & DOĞA
KAZANAN: Eva Berler (Yunanistan) Suspended Worlds (Askıdaki Dünyalar)