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Dünya Fenerbahçeliler Günü en güzel, en anlamlı, resimli mesajları 19.07 | 19 Temmuz 2022 Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri ve görselleri

Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne özel en güzel, en anlamlı, resimli mesajları | 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri ve görselleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku içinde kutlanırken taraftarlar Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne özel en güzel, en anlamlı, resimli mesajları araştırmaya başladı. İşte 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler gününe özel en güzel sözler ve görseller...

19.07.2022 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe Kulübü kuruluş yılına özel (1907) her yıl 19 Temmuz'u Dünya Fenerbahçeliler günü olarak kutluyor. Taraftarlar DÜnya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlamak amacıyla en güzel, en anlamlı, resimli  mesajları birbirine sosyal medya üzerinden göndermek için araştırmalara başladı. İşte Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne özel en güzel sözleri ve görselleri sizler için bir araya getirdik...

  • DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

    Bugün dünyanın en güzel ve en özel günü, bugün bizim günümüz #DünyaFenerbahçelilerGünü

    Fenerbahçe'mize başarılarıyla, sevinçleriyle ve hüzünleriyle birlikte kalpten bağlandık. Bu sevgimiz hiç dinmedi, dinmeyecek.

    Şampiyonluklar kutlayacağımız bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeliler Gününü kutluyorum! #DünyaFenerbahçelilerGünü

    Sevdik seni, her şeyden çook! Fenerbahçe, bize bu yoldan geri dönüş yok..

  • Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden.. #DünyaFenerbahçelilerGünü

    Sarı lâcivert renklere gönül verenlerin 19.07 "Dünya Fenerbahçeliler Günü" kutlu olsun... #DünyaFenerbahçelilerGünü

     

    Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun. Birlikte nice şampiyonluklara...

    #DünyaFenerbahçelilerGünü

    Işık sensin, umut sensin, sevdam sensin!19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun.

  • Kalpler beraber, hayaller ortak ve bizler iyi ki Fenerbahçeliyiz. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

    Ne mutlu seni sevene, sonsuza kadar Yaşa Fenerbahçe!

    Bir ihtimal daha olsa bir gençlik daha harcarım uğruna.. #DünyaFenerBahçelilerGünü

     

    Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! 19.07

    Taraftarı ve sporcusuyla, bir gün değil her gün Fenerbahçe için mücadele edenlerin Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

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