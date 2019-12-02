Dünya Engelliler Günü ne zaman? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birleşmiş Milletlere bağlı ülkeler tarafından dünya çapında kutlanan Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de bu güne özel en güzel mesajları ve sözleri haberimzide derledik.