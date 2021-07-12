Almanya'da ''Bandidos'' kararı

AA

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Seehofer, "Bandidos MC Federation West Central" motosiklet derneği ve bağlı 38 alt örgütün faaliyetlerini yasakladığı, derneğin mal varlığına da el konulduğunu belirtti.

Derneğin amaç ve faaliyetlerinin Alman yasalarına aykırı olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, derneğin hem bireyler hem de halk için tehdit oluşturduğu, geçmişte defalarca adam yaralama ve adam öldürme teşebbüsü suçlarının işlendiği aktarıldı.

Derneğe yönelik temmuz başında Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Hessen, Rheinland-Pfalz ve Thüringen eyaletlerinde aramalar yapılmış ve çok sayıda silah, uyuşturucu, motosiklet ve büyük miktarda paraya el konulmuştu.

Dernek bünyesinde yaklaşık 650 motosikletçinin bulunduğu bildirildi.