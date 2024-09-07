Reyting sonuçları 6 Eylül 2024 tablosu: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
Dünün reyting sonuçları 3 Eylül 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Uluslar Ligi Galler - Türkiye maçı futbolseverlerin karşısına çıktı. Öte yandan Güldür Güldür Show, Hızlı ve Öfkeli 8, Yalı Çapkını, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, Kötü Kan, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programı günün birincisi olmak için yarıştı. 6 Eylül Cuma akşamı Uluslar Ligi Galler - Türkiye, Güldür Güldür Show, Hızlı ve Öfkeli 8, Yalı Çapkını, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, Kötü Kan, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması izledikleri yapımların sıralamasını merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Eylül 2024 Cuma Reyting birincisi…
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6 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
6 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada Now TV’de ilk bölümü yayınlanan “Kötü Kan” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması”, 2.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Kötü Kan” yer aldı.
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6 EYLÜL 2024 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
MasterChef Türkiye TV8
Kötü Kan NOW
MasterChef Türkiye TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
Esra Erol'da ATV
Kötü Kan (TKR) NOW
NOW Ana Haber NOW
Güldür Güldür Show SHOW TV
Hızlı ve Öfkeli 8 KANAL D
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6 EYLÜL 2024 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
Kötü Kan NOW
Esra Erol'da ATV
MasterChef Türkiye TV8
MasterChef Türkiye TV8
Hızlı ve Öfkeli 8 KANAL D
NOW Ana Haber NOW
Show Ana Haber SHOW TV
ATV Gün Ortası ATV
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