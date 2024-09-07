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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 6 Eylül 2024 belli oldu! AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 6 Eylül 2024 tablosu: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 3 Eylül 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Uluslar Ligi Galler - Türkiye maçı futbolseverlerin karşısına çıktı. Öte yandan Güldür Güldür Show, Hızlı ve Öfkeli 8, Yalı Çapkını, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, Kötü Kan, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 07:58 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:51
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programı günün birincisi olmak için yarıştı. 6 Eylül Cuma akşamı Uluslar Ligi Galler - Türkiye, Güldür Güldür Show, Hızlı ve Öfkeli 8, Yalı Çapkını, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, Kötü Kan, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması izledikleri yapımların sıralamasını merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Eylül 2024 Cuma Reyting birincisi…

        • 2

          6 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          6 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı.

          Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada Now TV’de ilk bölümü yayınlanan “Kötü Kan” yer aldı.

          AB'de 1.sırada “Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması”, 2.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Kötü Kan” yer aldı.

        • 3

          6 EYLÜL 2024 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8

          MasterChef Türkiye TV8

          Kötü Kan NOW

          MasterChef Türkiye TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

          Esra Erol'da ATV

          Kötü Kan (TKR) NOW

          NOW Ana Haber NOW

          Güldür Güldür Show SHOW TV

          Hızlı ve Öfkeli 8 KANAL D

        • 4

          6 EYLÜL 2024 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

          Kötü Kan NOW

          Esra Erol'da ATV

          MasterChef Türkiye TV8

          MasterChef Türkiye TV8

          Hızlı ve Öfkeli 8 KANAL D

          NOW Ana Haber NOW

          Show Ana Haber SHOW TV

          ATV Gün Ortası ATV

        • 5
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