Adalar'da yolcu teknesinin dümeni kilitlendi! Korku dolu anlar yaşandı
İstanbul'da Adalar-Bostancı arasında sefer yapan özel bir işletmeye ait yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Korku dolu anların yaşandığı anlarda bir başka tekne yardıma koştı. O anlar saniye saniye kaydedildi
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Adalar - Bostancı arasında sefer yapan özel işletmeye ait teknenin dümeninde arıza meydana geldi.
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DHA'nın haberine göre dümeni kilitlenen teknedeki yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı. Tekne halat yardımıyla iskeleye çekilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay sabah saatlerinde Adalar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalar- Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi.
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Dümendeki arızayı fark eden kaptan, motoru durdurarak yardım istedi. Bunun üzerine, Adalar seferini yapmak için Bostancı iskelesinde bekleyen başka bir yolcu teknesi yardıma gitti.
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Halatla yedeklenen tekne iskeleye çekildi. Teknedeki yolcular arasında panik yaşanırken, iskeleye çekilen tekne tamire alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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