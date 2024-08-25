Düğüne gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 26 kişi yaralandı.
Giriş: 25.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:35
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
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Ankara'dan Şarkışla ilçesindeki bir düğüne gidenleri taşıyan Y.N. yönetimindeki midibüs, Sızır beldesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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