İzmir'de düğün dönüşü trafik kazası: 4 yaralı

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 S 1414 plakalı otomobil, Naldöken Mahallesi Hacılarkırı Caddesi’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve akraba oldukları öğrenilen Elif A, Seren A, Ezgi A. ve Hande A, 112 Acil Servis ekiplerince, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bornova Türkan Özilhan Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; araçtakilerin, düğünden döndükleri öğrenildi.