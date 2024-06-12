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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğündeki facianın görüntüsü ortaya çıktı! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Bomba değil havai fişek! Düğündeki facianın görüntüsü ortaya çıktı

        Diyarbakır'da düğünde atılan havai fişekler kalabalığın arasına düşmüştü. Feci olayda 5 kişi yaralanmıştı. Birçok kişinin ölümden döndüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:25 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:25
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        Düğündeki facianın görüntüsü ortaya çıktı!
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 10 Haziran’da düğünde damdan atılan ve kalabalığın arasına düşerek 5 kişiyi yaralanmasına neden olan hava fişeğin patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 10 Haziran akşamı Silvan ilçesi kırsal Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi.

        Düğün sırasında tek katlı evin damından atılan havai fişeklerden biri kalabalığın arasına düşerek patladı. Olayda damat Lokman B. ile Mehmet Berat E., Azize G., Fatma B. ve Kerem C., çeşitli yerlerinden yaralandı.

        BİR KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Kerem C. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kerem C.’nin hastanedeki tedavisi sürerken diğer yaralılar taburcu edildi. Patlama anı ise davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde alanda oynayanların arasına atılan hava fişeklerden biri düşüyor. Düşmeyle birlikte yaşanan patlamanın ardından alev topu yükseliyor. Düğündekiler panikle sağa sola kaçışırken, çevredekiler de yaralıların yardımına koşuyor.

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        #haberler
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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