İstanbul Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu. Baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetti.

Olay saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, bir düğüne davetli olarak gelen gruptan baba ve 2 oğlu, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen 3 kişiyle karşılaştı. Silahlı 3 saldırgan, sokakta yapılan düğün düğün alanın yakınında baba ve 2 oğlunu ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken, yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan kardeşi Murat ve babası İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Saldırıda ölen Şölen Kara ve babası İlyas Kara