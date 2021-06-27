Düğün sırasında ormanı yaktılar!

DHA

Arnavutköy'de bir düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişekleri ormana düşerek yangına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri birkaç farklı noktada başlayan yangını kısa sürede söndürdü.

DHA'nın haberine göre, düğünde havaya atılan işaret fişeklerinin yere düştüğü anlar ve ormanlık alanda başlayan yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.