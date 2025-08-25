Düğün kanlı bitti! Damadın anneannesi öldü!
Olay, Adana'da meydana geldi. Adana'da bir çiftin en mutlu günü kabusa döndü. Düğünde çıkan atlet kavgasında silahlar çekildi ve etrafa rastgele ateş açan bir maganda damadın anneannesini vurup öldürdü.
Giriş: 25.08.2025 - 19:55 Güncelleme: 25.08.2025 - 19:55
